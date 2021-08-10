Полиция под Петербургом изъяла 10,5 тыс. литров алкогольных суррогатов

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник информации, подпольное производство, где продукцию разливали по бутылкам и клеили на них акцизные марки, располагалось в деревне Углово. Эксперты установили, что найденные на производстве марки являются поддельными.

«Сотрудниками полиции изъято более 4,5 тыс. литров готовой контрафактной алкогольной продукции и более 6 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. На месте происшествия задержаны семь лиц, осуществлявших производство алкогольной продукции», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».

В настоящий момент полиция устанавливает других участников подпольного производства.

Отмечается, что в цехе производили поддельную продукцию известных марок, в частности, виски Jameson.