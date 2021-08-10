Полиция под Петербургом изъяла 10,5 тыс. литров алкогольных суррогатов

Сотрудники полиции обнаружили и пресекли работу подпольного цеха по розливу алкогольной продукции во Всеволожском районе Ленинградской области. Из него изъяли 10,5 тыс. литров суррогатов, задержали семь человек и возбудили уголовное дело.
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Фото: Shutterstock.com
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник информации, подпольное производство, где продукцию разливали по бутылкам и клеили на них акцизные марки, располагалось в деревне Углово. Эксперты установили, что найденные на производстве марки являются поддельными.
«Сотрудниками полиции изъято более 4,5 тыс. литров готовой контрафактной алкогольной продукции и более 6 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. На месте происшествия задержаны семь лиц, осуществлявших производство алкогольной продукции», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».
В настоящий момент полиция устанавливает других участников подпольного производства.
Отмечается, что в цехе производили поддельную продукцию известных марок, в частности, виски Jameson.
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