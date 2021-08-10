18+
  • Город
  • Город

Площадь трех социально значимых объектов будет увеличена в Петербурге

На рабочем совещании губернатора Петербурга было принято решение увеличить площадь строительства трех социально значимых объектов. Их планируют построить в ближайшее время. Речь идет о пожарном депо в Калининском районе, поликлинике в Невском районе и вестибюле станции метро «Фрунзенская».

  • Фото: Shutterstock.com

     

Как сообщают в пресс-службе Смольного,  площадь пожарного депо в 56-м квартале севернее Муринского ручья увеличат до 268 квадратных метров. Практически на 7000 «квадратов» расширят вестибюль станции метро «Фрунзенская», что позволит разместить в нем дополнительный единый диспетчерский центр метрополитена. На 14 метров будет увеличена высота поликлиники в Невском районе.

«Мы продолжаем корректировать ранее утвержденные проекты планировки. Такая возможность предусмотрена для объектов социально значимой инфраструктуры. Это позволяет увеличить вместимость зданий, их пропускную способность, нарастить мощность расположенных в них организаций», — заявил Александр Беглов. 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты