Площадь трех социально значимых объектов будет увеличена в Петербурге

Как сообщают в пресс-службе Смольного, площадь пожарного депо в 56-м квартале севернее Муринского ручья увеличат до 268 квадратных метров. Практически на 7000 «квадратов» расширят вестибюль станции метро «Фрунзенская», что позволит разместить в нем дополнительный единый диспетчерский центр метрополитена. На 14 метров будет увеличена высота поликлиники в Невском районе.

«Мы продолжаем корректировать ранее утвержденные проекты планировки. Такая возможность предусмотрена для объектов социально значимой инфраструктуры. Это позволяет увеличить вместимость зданий, их пропускную способность, нарастить мощность расположенных в них организаций», — заявил Александр Беглов.