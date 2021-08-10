Петербург ожидает облачную погоду. Без дождей

Сегодня на погоду в Петербурге продолжит оказывать влияние гребень антициклона. Облаков ожидается больше, но в городе по-прежнему без осадков, по области возможны кратковременные дожди, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха +22…+24°, по области +20…+25°. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее стало известно, что за первую неделю августа в Петербурге выпало 99 мм осадков — это 122% от месячной нормы.