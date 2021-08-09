Мужчина с ножом напал на частный детский сад в Кудрове. Его задержали

Как пишет «Заневский вестник», мужчина в неадекватном состоянии с ножом в руках проник на территорию детского сада «Маленькая страна» на Европейском проспекте. Он перелез через забор и забрался на беседку. По сообщениям очевидцев, нарушителя преследовали двое неизвестных, которые требовали вернуть мобильные телефоны.

Сотрудники детского сада нажали «тревожную кнопку» и вызвали полицию и ЧОП. Охрана прибыла незамедлительно. Тем временем молодой человек выбросил телефоны в песочницу и скрылся в неизвестном направлении. Преследователи забрали гаджеты и продолжили погоню.

Во время происшествия дети и большая часть персонала находились внутри садика. Пострадавших нет. На данный момент на территории соцучреждения дежурит охрана. Полиция начала проверку по факту случившегося.

По информации источников «Интерфакса», напавший на детский сад с ножом мужчина может быть нетрезвым или психически нездоровым. Как пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, его уже задержали. В настоящий момент мужчина доставлен в отделение полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Следователи начали проверку в связи с проникновением на территорию детского сада. «По данному факту следственным отделом по городу Всеволожску следственного управления СК России по Ленинградской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина зашел на территорию детского сада, на территории которого детей не было. Воспитатели вызвали сотрудников полиции, но мужчина убежал до их прибытия», — говорится в сообщении СК по региону.