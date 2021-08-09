Зачем китайцы приезжают в Петербург? В Смольном провели опрос и все выяснили

Туристы из Китая в большинстве своем предпочитают приезжать в Петербург осенью — так поступают 55,7% опрошенных. На втором месте по популярности летний период (36,2%), на третьем — зима (34,3%). Весна оказалась самым непопулярным временем года — приехать в это время готовы только 8,9% туристов.

Среди достопримечательностей наибольшую привлекательность для туристов представляют музеи Петербурга (48,9%) и театры (32,1%). Также гостей из Китая особо интересуют разнообразные тематические экскурсии и необычные впечатления (50,4%).

Чаще всего туристы из Китая останавливаются в четырехзвездочных отелях (48,5%), реже — в пятизвездочных (25,2%) и трехзвездочных (25,8%). Как отмечают в Смольном, такая «переориентация в сторону более дорогих отелей говорит о растущем среди китайских туристов спросе на качество услуг».

Основное количество потенциальных визитеров в Петербург (52,2%) ответили, что готовы тратить от 1 000 до 5 000 юаней в день — или от 11 до 57 тысяч рублей. В то же время немалое количество опрошенных (33,2%) отметили, что могут позволить себе расходы в размере 5 000-10 000 юаней ежедневно. «Это подчеркивает растущую платежеспособность активно путешествующих китайских граждан», — считают в Смольном.

Более 44% туристов из Китая были в Петербурге хотя бы один раз в жизни, 44,6% посещали город каждый год. До начала пандемии количество прибытий росло от года в года. Так, турпоток китайских туристов в 2018 году составил 809 тысяч человек, в 2019 году он достиг 951 тысячи человек — рост на 18%. «Так что после снятия всех международных ограничительных мер при соответствующей информационной кампании китайские туристы могут вновь проявлять большой интерес к Санкт‑Петербургу», — резюмируют в Смольном.