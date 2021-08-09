Библиотеки Петербурга соберут подарки для животных. Это благотворительный марафон в поддержку приютов «Книга за корм»

Благотворительный марафон «Книга за корм» пройдет с 16 по 21 августа. На протяжении недели библиотеки будут принимать подарки для питомцев из приютов: сухие корма и консервы для собак и кошек, древесный наполнитель, а также стиральный порошок и средства для мытья посуды.

Каждому, кто примет участие в акции, библиотека подарит книгу. Собранные корма и хозяйственные средства будут переданы приютам и благотворительным фондам города: «Друг», «Ржевка», «Ильинка», «Галкино подворье», «Верный друг», «Помощь бездомным собакам», «КотКурорт», «Котофеев двор», «Пушистые лапки», «Преданное сердце», «Петербургский дом кота».

Петербуржцы, у которых нет возможности прийти в библиотеку, могут заказать подарки для животных у партнеров акции: интернет-магазинов «Мурзик» и «Марсик и друзья». Заказ будет доставлен в библиотеки и передан пушистым адресатам.

Список библиотек, участвующих в акции: