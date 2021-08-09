Библиотеки Петербурга соберут подарки для животных. Это благотворительный марафон в поддержку приютов «Книга за корм»

16 библиотек Петербурга объединились для того, чтобы помочь бездомным животным. С 16 августа они начнут принимать подарки для фондов и приютов. Каждому, кто принесет корм или хозяйственные средства, взамен будут дарить книги.
Благотворительный марафон «Книга за корм» пройдет с 16 по 21 августа. На протяжении недели библиотеки будут принимать подарки для питомцев из приютов: сухие корма и консервы для собак и кошек, древесный наполнитель, а также стиральный порошок и средства для мытья посуды.
Каждому, кто примет участие в акции, библиотека подарит книгу. Собранные корма и хозяйственные средства будут переданы приютам и благотворительным фондам города: «Друг», «Ржевка», «Ильинка», «Галкино подворье», «Верный друг», «Помощь бездомным собакам», «КотКурорт», «Котофеев двор», «Пушистые лапки», «Преданное сердце», «Петербургский дом кота».
Петербуржцы, у которых нет возможности прийти в библиотеку, могут заказать подарки для животных у партнеров акции: интернет-магазинов «Мурзик» и «Марсик и друзья». Заказ будет доставлен в библиотеки и передан пушистым адресатам.
Список библиотек, участвующих в акции:
- Библиотека «Лиговская» (Лиговский пр., 99)
- Центральная библиотека им. М.Ю. Лермонтова (Литейный пр. 17-19)
- Библиотека им. Тимирязева (Шкапина ул., д.6)
- Библиотека им. А. С. Грибоедова (Ул. Садовая, д.33)
- Библиотека «Измайловская» (Измайловский пр., 18)
- Библиотека им. А. И. Герцена (Ул. Новгородская, д.27)
- Библиотека на Троицкой площади (Троицкая пл. П.С., д. 1)
- Библиотека-студия на Искровском (Искровский пр., д. 6 к.4)
- Информационно-сервисный центр (пр. Ветеранов, д.146/22)
- Библиотека «МеДиаЛог» (ул. Партизана Германа-5)
- Библиотека №3 Кировского района (ул. Кронштадтская, д. 20)
- Библиотека «КУБ»(пр. Маршака д.24 корп.1)
- Библиотека «Батенинская» (Харченко, д. 17)
- Библиотека «В Озерках» (пр. Энгельса, 111)
- Библиотека Александровская (г. Сестрорецк, пр. Красных командиров, д. 25)
- Библиотека «Колокольчик» (г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 282)
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