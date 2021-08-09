Пятиэтажная Матильда Кшесинская: на Лиговском проспекте появился мурал с портретом балерины

Пятиэтажный жилой дом, на брандмауэре которого появился портрет Кшесинской, построен в 1897 году. В 2020 году здесь начали работы по реновации, занимался которыми Российский фонд коллективных инвестиций «Рентавед». В здании был произведен капитальный ремонт — вплоть до замены перекрытий. От исторической постройки остались только внешние кирпичные стены. Теперь это «клубный жилой дом, названный в честь балерины Матильды Кшесинской».

Мурал петербуржцы сразу прозвали «жкх-артом». «От лебедей из шин слегка устали, дадим-ка мы царский стрит! Пару лет назад на одном из трех «братьев» напротив Лигова был совершенно чудовищный мурал к 9 мая. Слава Бэнкси его затерли», — пишут в комментариях под постом Веры Врубель, которая поделилась фотографиями «преобразившегося двора». «Фу, это еще, оказывается, коммерческие игры застройщиков», — добавляют петербуржцы.

Однако есть и те, кто считает мурал настоящим стрит-артом. «Какой отличный подарок городу. Ура», «Шикарно. Хочу посмотреть», «Здорово», «Вот стоит уехать, как все самое интересное нарисуют», «Найдутся «товарищи» закрасить!», «Очень красиво! Значит, скоро закрасят», «Бывает же и вправду высокохудожественно! Отлично! Ура!», «А можно заказать и на нашу стену», — пишут петербуржцы в комментариях.