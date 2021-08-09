По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 9 августа, на погоду в Петербурге окажет влияние гребень антициклона, усиливающегося с юго-запада. В облаках будут появляться устойчивые прояснения, день пройдет без существенных осадков. А вот по области возможны небольшие дожди — преимущественно в первой половине дня.

Сегодня воздух прогреется до +23…+25 градусов, по области +21…+26. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

Как прогнозирует Леус, во вторник осадков также не ожидают, в среду и четверг пройдут небольшие дожди. Термометры в эти дни будут показывать +21…+24 градуса.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 10 августа, обойдется преимущественно без осадков. Ветер ночью юго-западный, западный, днем северных направлений слабый. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +22…+24. В среду, 11 августа, ночью преимущественно без осадков, днем возможен кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северных направлений слабый. В ночное время суток +14…+16 градусов, днем +22…+24.

Напомним, за первую неделю августа в Петербурге выпало 99 миллиметров осадков — это 122% от месячной нормы. Самый «дождливый» последний месяц лета в городе был зафиксирован в 1869 году, когда выпало 197 миллиметров.