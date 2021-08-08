Видео дня: Финский залив обмелел у здания «Лахта Центра»

На кадрах можно увидеть, как вода отступила на несколько метров от пляжа Парка 300-летия. По информации комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений, уровень воды упал на 40 сантиметров. В пресс-службе «Лахта Центра» сообщили, что причиной обмеления стал «сильный ветер восточных направлений, из-за которого происходит так называемый сгон воды из акватории». Этот процесс также называют антинаводнением. При этом самый сильный сгон воды за последнее время зафиксировали в ноябре 2012 года и составил 140 сантиметров, добавили в пресс-службе.