Видео дня: Финский залив обмелел у здания «Лахта Центра»

Камеры «Лахта Центра» смогли зафиксировать, как за сутки обмелел Финский залив. Видео опубликовали в сообществе «Приморский Онлайн| Новости нашего района | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах можно увидеть, как вода отступила на несколько метров от пляжа Парка 300-летия. По информации комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений, уровень воды упал на 40 сантиметров. В пресс-службе «Лахта Центра» сообщили, что причиной обмеления стал «сильный ветер восточных направлений, из-за которого происходит так называемый сгон воды из акватории». Этот процесс также называют антинаводнением. При этом самый сильный сгон воды за последнее время зафиксировали в ноябре 2012 года и составил 140 сантиметров, добавили в пресс-службе.
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