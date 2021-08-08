Синоптик: в Петербурге за неделю выпало больше месячной нормы осадков

Как уточнил специалист, норма 1961-1990 гг. составляет 81 мм. По словам Леуса, в минувшую субботу в городе выпало 31 мм дождей — это «второе значение по суточному количеству осадков в этом месяце, после 3 августа, когда выпало 42 мм». Он также рассказал, что самый «дождливый» август в Петербурге был зафиксирован в 1869 году, когда выпало 197 мм осадков, а из недавних одним из наиболее «мокрых» был август 2016 года, принесший 189 мм осадков.

В это воскресенье, 8 августа, обойдется без дождей. Также в последующие три дня ожидается погода преимущественно без осадков, а температура составит до +25 градусов. «Условия погоды будет определять теплый сектор атлантического циклона. При облачной с прояснениями погоде небольшие дожди пройдут лишь местами, и солнечные лучи смогут лучше прогреть воздушные массы, возвращая показания термометров в рамки климата», — добавил Леус. Сегодня воздух прогреется до +24 градусов, скорость юго-западного ветра составит 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.