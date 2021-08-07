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Осенью в Петербурге откроют сквер со скейт-парком

К октябрю 2021 года на Школьной улице появится сквер со скейт-парком. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов во время рабочего объезда Приморского района.

  • Фото: сайт администрации Санкт-Петербурга

По информации пресс-службы Смольного, на этой территории располагался пустырь и горожане попросили превратить его в сквер. На эти цели из городского бюджета выделили 54,1 млн рублей. Планируется, что к октябрю работы будут завершены.

Сквер разделят на зоны активного и тихого отдыха. В зоне активного отдыха появится скейт-парк с ограждением, а также возведут бетонные трибуны, установят малые архитектурные формы и проведут озеленение. 

В зоне тихого отдыха высадят деревья и кустарники, установят скамейки и современное освещение. В этом году также в районе собираются построить новое общественное пространство — сквер имени летчика Савушкина. Оба сквера благоустраивают в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», уточнил глава города.

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