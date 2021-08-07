Осенью в Петербурге откроют сквер со скейт-парком

По информации пресс-службы Смольного, на этой территории располагался пустырь и горожане попросили превратить его в сквер. На эти цели из городского бюджета выделили 54,1 млн рублей. Планируется, что к октябрю работы будут завершены.

Сквер разделят на зоны активного и тихого отдыха. В зоне активного отдыха появится скейт-парк с ограждением, а также возведут бетонные трибуны, установят малые архитектурные формы и проведут озеленение.