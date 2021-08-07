Фонд друзей балтийской нерпы показал нового подопечного — тюленя Лариона Ларионовича

«Поэтому, сами понимаете, других вариантов с его именем у нас не было», — пояснили сотрудники Фонда. По их словам, тюлень сначала боялся людей. Во время принудительного кормления у него остановилось сердце и прекратилось дыхание.

Однако после восстановления «он сразу успокоился и стал вполне прилежным пациентом, соблюдающим прописанную диету и с уважением относящемуся к обслуживающему персоналу», добавили специалисты.