Фонд друзей балтийской нерпы показал нового подопечного — тюленя Лариона Ларионовича. Такое имя была выбрано не случайно: животное было найдено Лидией Ларионовой в поселке Ларионово.
«Поэтому, сами понимаете, других вариантов с его именем у нас не было», — пояснили сотрудники Фонда. По их словам, тюлень сначала боялся людей. Во время принудительного кормления у него остановилось сердце и прекратилось дыхание.
Однако после восстановления «он сразу успокоился и стал вполне прилежным пациентом, соблюдающим прописанную диету и с уважением относящемуся к обслуживающему персоналу», добавили специалисты.
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