Петербуржцы сняли фильм о гигантской стене винограда на Петроградской. Год назад ее сорвало ветром

«28 июля 2020 года сильный ливень в Петербурге сорвал с дома «зеленую стену» из винограда — локальную достопримечательность Петроградского острова. Местные жители решили поднять виноградные лозы обратно. Виноград спасали десятки местных жителей, на помощь пришли промышленные альпинисты, операция по спасению растянулась на несколько дней», — говорится в аннотации к фильму.

Виноград растет возле дома №18 по улице Лизы Чайкиной с начала 2000-х, а в последние годы распространился почти на половину фасада. Спустя год после спасательной операции за гигантской стеной по-прежнему следят: к нему подсаживают саженцы, чтобы он покрыл всю стену дома. Как пишет «Бумага», участие в этом принимают даже те, кто не смог помочь с подъемом стены в 2020 году.