Александровский дворец открывается для посетителей после реставрации. Царское село проводит первую видеоэкскурсию

Ровно через неделю Александровский дворец откроется для посетителей после реставрации. Музей-заповедник «Царское село» проводит первую видеоэкскурсию и показывает процесс подготовки.
«Этого открытия мы ждали долго: реставрационные работы во дворце начались в 2012 году, последние семь лет он был закрыт для посетителей. Теперь посетители могут увидеть Приемную, Рабочий кабинет, Мавританскую, Камердинерскую и Парадный кабинет (половина императора Николая II); Свитскую, Спальню, Сиреневый кабинет, Палисандровую и Кленовую гостиную (половина императрицы Александры Федоровны), а также Угловую гостиную и помещения Библиотек. В цокольном этаже разместились вестибюли с кассами и гардероб», — рассказывают в музее-заповеднике.
Уже можно приобрести билет в Александровский дворец — онлайн на официальном сайте музея-заповедника. Продажа организована по сеансам. Билеты поступают в продажу за семь дней до планируемой даты посещения. Билеты, которые не были выкуплены онлайн, можно приобрести в кассе дворца в день посещения.
Стоимость билетов — 600 рублей, в нее входит экскурсионное обслуживание. Льготы сохраняются, экскурсионное обслуживание для бесплатных категорий — 200 рублей с человека. Попасть в Александровский дворец можно с 14 августа — ежедневно с 10:00 до 18:00.
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Karasev Victor / Shutterstock.com
Масштабные работы по восстановлению последнего дома семьи императора Николая II начались в 2012 году, в 2015-ом дворец был закрыт для посещения. Проект реконструкции, реставрации и технического переоснащения, приспособления Александровского дворца для музейного использования был разработан архитектурной мастерской «Студия 44» под руководством Никиты Явейна. Согласно нему, дворец станет многофункциональным комплексом с экспозиционными залами, временными выставками, помещениями для научно-исследовательских работ и конференций, библиотекой и детским центром.
Александровский дворец, один из императорских дворцов Царского села, был возведен в 1792-1796 годах в стиле палладианского классицизма по распоряжению императрицы Екатерины II в подарок к бракосочетанию ее внука, князя Александра Павловича. Архитектурный проект дворца был разработан Джакомо Кваренги. Александровский дворец также был первым и последним дворцом Николая II — в этой резиденции он находился вплоть до выезда в ссылку в Тобольск летом 1917 года.
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