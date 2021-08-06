Александровский дворец открывается для посетителей после реставрации. Царское село проводит первую видеоэкскурсию

«Этого открытия мы ждали долго: реставрационные работы во дворце начались в 2012 году, последние семь лет он был закрыт для посетителей. Теперь посетители могут увидеть Приемную, Рабочий кабинет, Мавританскую, Камердинерскую и Парадный кабинет (половина императора Николая II); Свитскую, Спальню, Сиреневый кабинет, Палисандровую и Кленовую гостиную (половина императрицы Александры Федоровны), а также Угловую гостиную и помещения Библиотек. В цокольном этаже разместились вестибюли с кассами и гардероб», — рассказывают в музее-заповеднике.

Уже можно приобрести билет в Александровский дворец — онлайн на официальном сайте музея-заповедника. Продажа организована по сеансам. Билеты поступают в продажу за семь дней до планируемой даты посещения. Билеты, которые не были выкуплены онлайн, можно приобрести в кассе дворца в день посещения.

Стоимость билетов — 600 рублей, в нее входит экскурсионное обслуживание. Льготы сохраняются, экскурсионное обслуживание для бесплатных категорий — 200 рублей с человека. Попасть в Александровский дворец можно с 14 августа — ежедневно с 10:00 до 18:00.