Горячую воду в пяти районах Петербурга отключат с 9 августа. И вот каких

Гидравлические испытания в зоне ответственности ГУП «ТЭК СПб» на следующей неделе начнутся 9 августа с Невского района. В Красногвардейском и Фрунзенском районах теплоэнергетики будут тестировать сети 10 августа. 11 августа проверки затронут Невский и Выборгский районы, 12 августа — Красносельский и Выборгский.

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Согласно графикам, утвержденным Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, всего в этом межотопительном сезоне специалисты ТЭКа проведут 261 гидравлическое испытание в 17 районах Санкт-Петербурга и четырех районах Ленинградской области. Они затронут более 4,7 тысячи километров сетей, которые находятся на балансе предприятия.

В связи с возможным возникновением дефектов во время гидравлических испытаний сетей ГУП «ТЭК СПб» просит горожан быть предельно внимательными. Температура теплоносителя не превысит 40 градусов, однако в случае вытекания воды на поверхность или проседания грунта следует обходить опасные участки и не пытаться преодолеть их на транспорте. Кроме того, нельзя приближаться к местам выхода воды на поверхность, так как под асфальтом может скрываться промоина с водой. Также запрещено заходить за ограждения, оставлять транспорт и парковать машины в охранной зоне теплосетей.

«Гидравлические испытания — это неотъемлемая часть подготовки к новому отопительному сезону. В ходе проверок давление в трубопроводах увеличивают на четверть, относительно обычной нагрузки. Испытания помогают выявить ненадежные и потенциально опасные участки трубопроводов, чтобы предупредить образование дефектов в отопительный период, вовремя провести ремонт и обеспечить надежность теплоснабжения на всех участках теплосети», — объясняют в компании.