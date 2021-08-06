В Петербурге в доме 1909 года постройки произошел пожар

«В 13:02 поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, улица Железноводская, дом №13. По предварительной информации, в жилом доме происходит открытое горение из двух окон» — сообщают в главке МЧС по городу.

Как отмечает ТАСС, В 13:11 пожару присвоен повышенный ранг сложности из-за угрозы распространения огня.

Ближе к 14:00 пожарные локализовали возгорание.

«В жилом доме происходило горение кровли на площади 50 кв. метров, а также в трехкомнатной квартире выгорели комната площадью 10 ква. метров и коридор на площади 5 кв. метров. В 13:57 мск пожар локализован, пострадал мужчина, он эвакуирован из горящей квартиры», — говорится в сообщении.

Добавим, что горевший дом был построен в 1909 году и известен как доходный дом Голубева.