Стало известно, в каких районах Петербурга клещи кусают чаще всего

Как сообщает «Мойка78» со ссылкой на Роспотребнадзор, всего в городе насекомые атаковали 41 раз. Самым опасным оказался Курортный район — там клещи укусили 18 человек, еще девять пострадали от этих насекомых в Пушкинском, шесть — в Выборгском и три человека — в Приморском.

При этом за полгода в Петербурге зафиксирован 21 случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом, в том числе у четырех детей. Пострадавшие оказались не привиты от этого заболевания.

Напомним, ранее мы писали о том, как защититься от клещей и что делать, если вас укусили.