В Петербурге ограничат дорожное движение с 9 августа

На основании проектов и схем организации дорожного движения, утвержденных Комитетом по транспорту, движение транпсорта будет ограничено:

С 9 августа по 30 сентября по Кадетской линии В.О. от Большого проспекта В.О. до Университетской набережной.

С 9 по 21 августа — по Ольгинской дороге от улицы Вологдина до улицы Шишкина и по улице Шишкина в посёлке Парголово.

Напомним, что дорожное движение также будет ограничено на некоторых участках дороги с С 7 августа.