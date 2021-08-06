В Петербурге ограничат дорожное движение с 9 августа

В Петербурге планируют ограничить дорожное движение с 9 августа по 30 сентября, информирует ГАТИ.
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Фото: Shutterstock.com
На основании проектов и схем организации дорожного движения, утвержденных Комитетом по транспорту, движение транпсорта будет ограничено:
- С 9 августа по 30 сентября по Кадетской линии В.О. от Большого проспекта В.О. до Университетской набережной.
- С 9 по 21 августа — по Ольгинской дороге от улицы Вологдина до улицы Шишкина и по улице Шишкина в посёлке Парголово.
Напомним, что дорожное движение также будет ограничено на некоторых участках дороги с С 7 августа.
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