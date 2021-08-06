18+
  • Город
  • Город

В Петербурге ограничат дорожное движение с 9 августа

В Петербурге планируют ограничить дорожное движение с 9 августа по 30 сентября, информирует ГАТИ.

  • Фото: Shutterstock.com

     

На основании проектов и схем организации дорожного движения, утвержденных Комитетом по транспорту, движение транпсорта будет ограничено:

  • С 9 августа по 30 сентября  по Кадетской линии В.О. от Большого проспекта В.О. до Университетской набережной.
  • С 9 по 21 августа — по Ольгинской дороге от улицы Вологдина до улицы Шишкина и по улице Шишкина в посёлке Парголово.

Напомним, что дорожное движение также будет ограничено на некоторых участках дороги с С 7 августа. 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты