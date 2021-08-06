Мусор, граффити и насекомые: в Смольном рассказали о наиболее частых жалобах петербуржцев в июле 2021 года

Самой популярной категорией сообщений уже несколько месяцев остается «Отсутствие или несоблюдение графика уборки подъезда» — более 5,1 тысячи жалоб (8,3%). На втором месте сообщения в категории «Мусор на внутридворовой территории» — 3,85 тысячи сообщений. Третье место у категории «Неудовлетворительное состояние парадной» — 3,8 тысяч жалоб.

На четвертом месте оказалась категория, которая уже была в лидерах в апреле этого года — «Объявления на стенах дома» (2,2 тысячи сообщений). Пятую строчку впервые заняли сообщения по категории «Требуется дезинсекция (насекомые), дезинфекция в местах общего пользования (в том числе мусоропровода)». Модераторы портала в июле приняли 2 тысяч таких сообщений (3,3%).

Из общего числа принятых в июле сообщений около 40% составили поступившие по телефону в Центр обработки вызовов 004 и зарегистрированные на портале для дальнейшей отработки. «Портал «Наш Санкт-Петербург» и Центр обработки вызовов 004 являются немногими городскими ресурсами, которые круглосуточно и ежедневно принимают сообщения петербуржцев по вопросам городского хозяйства. Работа двух служб выстроена таким образом, что заявленные проблемы напрямую поступают в ответственные службы для оперативного решения (в некоторых категориях срок отработки неаварийных сообщений составляет 2-3 рабочих дня)», — отмечают в Смольном.