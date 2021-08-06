В Петербурге открыли сад для людей с ограниченными возможностями

Как сообщает ТАСС, интерактивные зоны сада оснащены надписями шрифтом Брайля. Сад доступен для людей на колясках: растения высажены в высоких тумбах, к которым можно близко подъехать. В тумбах высадили шалфей, мелиссу, лаванду и другие растения с приятным и сильным ароматом.

«Обновленная площадка призвана помочь в реабилитации и лечении людей с ограниченными возможностями. На территории сенсорного сада размещены интерактивные зоны с разными видами ароматных и приятных на ощупь растений, высаженных в специальных высоких грядах», — говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада.

Отмечается, что сенсорные сады помогают в реабилитации людей с разными заболеваниями, в том числе с нарушениями нервной системы.

Изучение растений с помощью осязания и обоняния способствует образованию новых нейронных связей, что благотворно влияет на нервную систему, подобных садов на территории России очень мало.

Напомним, что Ботанический сад Петра Великого, расположенный на Аптекарском острове в Петербурге, — один из старейших ботанических садов России.