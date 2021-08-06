На погоду Петербурга сегодня окажет влияние северо-восточная периферия активного циклонического вихря

Сегодня погода в городе будет формироваться под влиянием северо-восточной периферии активного циклонического вихря. Облаков в небе станет больше, но существенных осадков в Петербурге не ожидается, по области местами пройдут небольшие дожди, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха +20…+22°, по области +18…+23°. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 мм рт. ст.

Напомним, ранее стало известно, что петербуржцев ждет дождливый уикенд.