В Ленобласти нашли труп жертвы ритуального убийства. Под подозрением московские сатанисты

Как пишет «Фонтанка», пару месяцев назад в Петербург из Москвы приехали следователи центрального аппарата, чтобы на месте проверить данные о том, что в лесу под Приозерском закопано тело пропавшего в 2016 году петербуржца по имени Платон. Сейчас предполагаемые останки мужчины, кости и фрагменты рук и ног, уже извлечены из земли и отправлены на генетическую экспертизу, результаты которой пока не готовы.

За время работы в Петербурге москвичи смогли почти поминутно восстановить последние дни петербуржца до его пропажи. Накануне своей пропажи летом 2016 года 27-летний Платон созванивался с двумя жителями Москвы — на тот момент 29-летними Андреем и Ольгой. В день пропажи петербуржец поехал на электричке в район Приозерска, вместе с ним, по данным сотовых вышек, в том же направлении двигались и телефоны Андрея и Ольги. Троицу связывали общие интересы к оккультным опытам. После поездки телефон Платона выключился навсегда.

Примерно в то же время в Москве занимались поисками второй предполагаемой жертвы Андрея и Ольги — 27-летней Виктории. 8 июня 2016 года она вышла из квартиры в Митино и ушла в поход на несколько дней. По словам матери Виктории, девушка не взяла с собой ничего для похода — только рюкзак, с которым ходила обычно. Уехала и больше на связь не выходила. Спустя неделю сотрудники полиции выяснили, что 15 июня девушка уехала их Москвы и Петрозаводск, утром 16 июля ее следы потерялись.

Обе жертвы, как и предполагаемые убийцы, увлекались оккультизмом и эзотерикой. Как пишет Telegram-канал «Mash на Мойке», подозреваемых «задержали за наркотики и уже в отделе разговорили на признание — в двух убийствах, расчленении и каннибализме». «Истории страшные, жуткие, и, скорее всего, станут одним из самых громких дел о жертвоприношениях в современной России. Поэтому информацию стараются не распространять», — говорится в сообщении канала.