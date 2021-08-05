Это петербуржец Игорь. Он катается на скейте с 1981 года и продолжает (мастерски!) в свои 73 🛹

Мастерски прокатившегося на скейте 73-летнего петербуржца заменил серфер Макс Тимухин — он записал на видео прокат, сделанный на пересечении Светлановского проспекта и проспекта Тореза. «Игорю 73 года. Игорь катается на доске с 1981 года. Доска, на которой катается Игорь, классная. В наши дни не может быть так ... но!» — поделился Тимухин.

В комментариях под видео — сплошь восхищенные отзывы: «Это просто супер видеоматериал!», «Огонь дедуля!», «Вот это круто! Прям надо сохранять для мотивации», «Хочу так в 73», «Боже, хочу, чтобы и у меня были такие коленные суставы в 73», «Игорь лучший… Будь как Игорь». Кто-то отмечает «технику, как у олдскульных лыжников», и оказывается прав. «Он и есть олдскульный лыжник!» — отвечает серфер Тимухин.