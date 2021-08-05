Петербуржцев ждет дождливый уикенд. Вот прогноз синоптиков о погоде до конца недели

Как пишет «Бумага» со ссылкой на прогноз метеоролога Юрия Куткевича, дождь начнется в субботу днем и продлится до вечера, также осадки выпадут в первой половине воскресенья. При этом циклон, который будет определять погоду на выходных, даст меньше осадков, чем тот, что прошел в начале недели. Выпадет около 10-12 миллиметров осадков. Для сравнения, в ночь с понедельника на вторник выпало почти 50 миллиметров.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 6 августа, в Петербурге ожидается переменная облачность. Ветер северо-восточный ночью 2-7 метров в секунду, днем усиление до 6-11. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, в окрестностях до +10, днем +20…+22.

В субботу, 7 августа, ночью переменная облачность, без существенных осадков. Днем увеличение облачности, дождь. Ветер северо-восточный, восточный 8-13 метров в секунду. В ночное время суток +14…+16 градусов, днем +17…+19.

В воскресенье, 8 августа, облачно, днем с прояснениями. Ночью дождь, днем кратковременные дожди. Ветер ночью восточный, северо-восточный 7-12 метров в секунду, днем южный и юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +21…+23. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем существенно не изменится.