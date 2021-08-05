В Петербурге задержали полицейского, подозреваемого в торговле запрещенными веществами

Как сообщают «РИА новости» со ссылкой на источник информации, мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение.

«Первого июля СК РФ по городу Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ, пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств). 4 августа сотрудниками службы собственной безопасности ГУ МВД России… установлена причастность к совершению данного правонарушения оперативного дежурного одного из отделов полиции Петроградского района», — говорится в сообщении регионального ГУМВД РФ.

Отмечается, что в настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. Он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством.

Как сообщает «Фонтанка», мужчина причастен к открытию в даркнете двух магазинов по распространению наркотических веществ с помощью «закладок».