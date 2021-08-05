В Петербурге построят 17 новых и модернизирует 20 уже существующих светофоров

«Безопасность на транспорте, на наших дорогах — один из главных элементов системы «Безопасный город». Сегодня невозможно представить наши улицы и перекрестки без светофоров»,— сказал губернатор Александр Беглов.

Отметим, что Петербург стал первым городом в России, где правительством было принято решение создать специальное учреждение, которое стало заниматься обслуживанием, проектированием и созданием светофорных объектов.

Как сообщает пресс-служба Смольного, до 2024 года город получит еще 45 новых светофорных объектов, 32 будут полностью модернизированы. На это в бюджете предусмотрено свыше 800 миллионов рублей.

«Мы сознательно идем на эти расходы. Современный светофор — это высокотехнологическое устройство. Оно не только разделяет машины и пешеходов. С их помощью в автоматическом режиме мы можем организовать «зеленую» волну на магистрали, создать приоритет для проезда общественного транспорта или автоколонны, которая перевозит большое количество людей», — подчеркнул губернатор.

Напомним, что в Ленинграде первый светофор был установлен 15 января 1930 года на пересечении Невского и Литейного проспектов. Это было простейшее ламповое устройство, работающее по заранее рассчитанной программе. Сегодня в городе действует 1761 светофорный объект. 65% из них — «умные» светофоры. Они подключены к автоматизированным системам управления дорожным движением. Часть работает по беспроводным линиям связи.