Единственный безопасный водоем Петербурга снова признали непригодным для купания

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник информации, управление Роспотребнадзора по Петербургу провело очередное исследование городских водоемов и выяснило, что ни одна проба из 264 не соответствует гигиеническим нормам.

Под запретом теперь купание в Финском заливе, на пляжах

«Ласковый»,

«Сестрорецкий»,

«Кронштадтский»,

«Золотой»,

«Дюны».

Также запрещено плавать в реке Ижоре, озере Разлив, во всех трех Суздальских озерах и других водоемах.

«В связи с тем, что качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, Управление не рекомендует использовать зоны рекреации, расположенные на территории города, для купания», — уточнили в ведомстве.

Ранее для купания Роспотребнадзор одобрил один водоем — Суздальское озеро (Верхнее), но сейчас оно снова считается не пригодным для плавания.