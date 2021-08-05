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Единственный безопасный водоем Петербурга снова признали непригодным для купания

Роспотребнадзор проверил 24 петербургских пляжа — ни один из них не соответствует стандартам безопасности. Проверку не прошло даже Верхнее Суздальское озеро, которое ранее было признано безопасным.

  • Фото: Shutterstock.com

     

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник информации, управление Роспотребнадзора по Петербургу провело очередное исследование городских водоемов и выяснило, что ни одна проба из 264 не соответствует гигиеническим нормам.

Под запретом теперь купание в Финском заливе, на пляжах 

  •  «Ласковый»,
  • «Сестрорецкий»,
  • «Кронштадтский»,
  • «Золотой»,
  • «Дюны».

Также запрещено плавать в реке Ижоре, озере Разлив, во всех трех Суздальских озерах и других водоемах.

«В связи с тем, что качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, Управление не рекомендует использовать зоны рекреации, расположенные на территории города, для купания», — уточнили в ведомстве.

Ранее для купания Роспотребнадзор одобрил один водоем — Суздальское озеро (Верхнее), но сейчас оно снова считается не пригодным для плавания.

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