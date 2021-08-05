Комитету по информатизации и связи исполнилось 20 лет

«Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с 20-летием образования Комитета по информатизации и связи! Создание нового органа городского правительства было продиктовано быстрым развитием IT-технологий во всем мире. Ваш Комитет с первых дней стал штабом и координатором программ внедрения цифровизации во все сферы жизни города. Его роль и значение в системе органов власти возрастает с каждым годом», — сказал Александр Беглов.

Губернатор также отметил, что Петербург сегодня – один из лидеров в выполнении инициированного Президентом России национального проекта «Цифровая экономика». В городе работают передовые компании, на высоком уровне ведется подготовка кадров, а около 70% заявлений от жителей подаются в онлайн режиме.

Новые технологии широко используются в различных сферах жизни общества. Это особенно стало важно в период пандемии. Благодаря специалистам Комитета удалось быстро перевели школы на дистанционный режим обучения, а Петербург стал первым в России, где начала работать Служба 122.

«В этих достижениях большая заслуга всех, кто трудится в Комитете и в подведомственных организациях. Вы помогаете делать наш город умным, безопасным, комфортным. Благодарю всех вас за плодотворный труд на благо Петербурга и его жителей», — добавил Беглов и пожелал коллегам здоровья, благополучия, новых проектов и профессиональных достижений.