«Ленинградская областная экологическая компания» пожаловалась на торги по выбору регионального мусорного оператора Петербурга

Как отмеачет «Деловой Петербург», «Ленинградская областная экологическая компания» принадлежит одному из участников конкурса — региональному оператору 47-го региона «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» (УК ООЛО).

Согласно опубликованной информации, жалоба на действия организатора торгов (комитет по природопользованию Петербурга) при организации конкурсного отбора была зарегистрирована еще 2 августа, за два дня до окончания приема заявок на конкурс.

Напомним, что участники торгов претендуют на десятилетний контракт стоимостью в 131 млрд рублей. Жалобу петербургский УФАС рассмотрит в четверг 5 августа. До рассмотрения жалобы комитет не может заключить договор с победителем конкурса.

Помимо подавшей жалобу УК ООЛО, на место регионального оператора в Петербурге претендуют «Автопарк №1 «Спецтранс», а также недавно созданный «Невский экологический оператор».

Согласно условиям конкурса, участник должен иметь действующую лицензию на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов I-IV классов опасности, взаимодействовать с регоператором Ленинградской области, а также построить на территории 47-го региона три мусороперерабатывающих завода.