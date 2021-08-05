В Петербурге судят создателей сериала «Этерна». Съемочная группа вытоптала газон музея-заповедника «Павловск»

Как сообщает «Петербургский дневник», в октябре 2020 года два дня на территории Павловского дворцово-паркового ансамбля проходили съемки сериала. Съемочная группа повредила дорожные покрытия и прилегающие газоны к Нововесинской и Английской дорогам, а также Краснодолинной, Пильбашенной и Ботанической аллеям Павловского парка.

Сначала сотрудники музея выполнили все восстановительные работы сами, а после предъявили требования возместить убытки в размере 578 тысяч рублей.

2 августа арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск музея к кинокомпании «Блэк Принц Продакшнс», но сократил размер взыскания до 314 тысяч рублей.