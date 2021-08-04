В 2020 году в Петербурге родились 55 350 детей — на 3 520 меньше, чем в 2019-ом. Чаще всего матерями становились женщины в возрасте от 30 до 34 лет (36,3%), следом за ними женщины 25-29 лет (26,2%), а также 35-39 лет (20,5%). Чаще всего «люди делали новых людей» в Приморском (6665), Невском (6162) и Выборгском (5162) районах.

Скончались за 2020 год 73 298 человек — на 14 120 больше, чем годом ранее. Чаще всего умирали во вторую волну пандемии: на октябрь, ноябрь и декабрь пришлось 6342, 7019 и 8 271 смерть соответственно. Естественная убыль населения по итогам первого года пандемии составила 17 948 человек.

Женщины в 2020 году умирали чаще мужчин — 39 407 против 33 891, то есть 53,8% против 46,2%. Основной причиной смертности стали сердечно-сосудистые заболевания. На втором месте «прочие причины»: сюда входят инфекционные, эндокринные заболевания, заболевания нервной системы и другие. На третьем новообразования — 17,8% у женщин и 17,6% у мужчин.

Браков в 2020 году также заключали меньше. Не исключено, что этому поспособствовало закрытие ЗАГСов в целях предотвращения распространения коронавируса — в апреле, мае и июне статистика упала ниже 5%. Всего было заключено 40 986 браков, что на 8 348 меньше, чем в 2019-ом. Но и разводов было меньше — 22 761 по сравнению с 26 958 годом ранее.