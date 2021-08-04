Обнародован план строительства метро в Петербурге до 2045 (!) года. Вот какие станции в него вошли

«Ленметрогипротранс» обнародовал программу строительства и реконструкции петербургского метрополитена. Он рассчитан до 2045 года и включает в себя минимум 12 станций. Вот какие в него вошли, а какие — были вычеркнуты.
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О программе строительства и реконструкции петербургского метрополитена пишет «Фонтанка» со ссылкой на генерального директора «Ленметрогипротранса» Владимира Маслака — именно то предприятие разрабатывает документ по контракту за 15 миллионов рублей. В программу, рассчитанную до 2045 года, вошли минимум 12 станций. При этом в этом списке нет участка Красносельско-Калининской линии, к проектированию которой не допустили разработчика программы.
В более обозримом будущем, до 2023 года, в Петербурге планируют построить 12 станций:
- три станции Лахтинско-Правобережной линии: «Театральная», «Горный институт» и «Кудрово»;
- шесть Красносельско-Калининской: «Казаковская» («Юго-Западная»), «Путиловская», «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная»;
- две Невско-Василеостровской: «Туристская» («Яхтенная») и «Планерная»;
- одна Фрунзенско-Приморской: «Шуваловский проспект».
Сам Маслак называет данные 12 станций «программой минимум» и отмечает, что перечень уже согласован с Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга и Центром транспортного планирования.
Напомним, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что уже в 2024 году в городе могут открыть шесть новых станций метро. Однако для этого необходимы дополнительные инвестиции в размере 130 миллиардов рублей. Также есть возможность открыть одну станцию Кудрове. Но для этого нужен еще 31 миллиард. В свою очередь вице-губернатор Петербурга Максим Соколов рассказал о причинах отставания города от Москвы по строительству и развитию метро. По его мнению, это связано со сложностью работ и бюджетными ограничениями.
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