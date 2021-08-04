В выходные дни августа между Петербургом и Выборгом будут курсировать дополнительные пригородные поезда

«В выходные дни 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 августа 2021 года назначаются дополнительные пригородные поезда «Ласточка» на участке Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Выборг Октябрьской железной дороги: п. №7917 Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 11:53 — Выборг 13:08; п. №7920 Выборг 18:35 — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 19:50», — сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Отмечается, что поезд №7916 «Ласточка» сообщением Выборг — Петербург будет делать дополнительную остановку в Солнечном.

Приобрести билеты можно через мобильные приложения. Пассажирам напоминают о необходимости носить маски.