Только привитых учителей или с отрицательным ПЦР-тестом допустят к работе в Ленобласти

В Ленинградской области к работе в школах допустит только тех учителей, кто прошел полный курс вакцинации или предоставит отрицательный ПЦР-тест давностью не более 72 часов. Соответствующие нормы прописаны в новом антиковидном постановлении.
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Фото: Shutterstock.com
Новое антиковидное постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко.
На сегодня распределение по зонам в Ленинградской области выглядит так:
- в «красную» зону входят Выборгский, Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Лодейнопольский районы и Сосновый Бор.
- В «желтую» ― Волховский, Кировский, Киришский, Тосненский, Подпорожский, Приозерский, Волосоовский, Лужский и Ломоносовский районы.
- В «зеленую» ― Кингисеппский район.
В документе прописаны нормы работы образовательных учреждений, в том числе проведение линеек в День знаний.
Торжественные мероприятия 1 сентября в «красной» зоне пройдут при определенных условиях:
- не более 30 минут;
- на открытом воздухе;
- не более 120 учеников;
- не более 120 родителей.
В «желтой» зоне условия те же, кроме количества участников:
- разрешено не более 300 учеников и 300 родителей.
В «зеленой» — не более 500 учеников и 500 родителей. Взрослым ношение масок обязательно.
Ранее стало известно, что Ленинградская область продлевает ограничения по коронавирусу, принятые с 12 июля.
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