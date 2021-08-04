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Только привитых учителей или с отрицательным ПЦР-тестом допустят к работе в Ленобласти

В Ленинградской области к работе в школах допустит только тех учителей, кто прошел полный курс вакцинации или предоставит отрицательный ПЦР-тест давностью не более 72 часов. Соответствующие нормы прописаны в новом антиковидном постановлении.

  • Фото: Shutterstock.com

     

Новое антиковидное постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

На сегодня распределение по зонам в Ленинградской области выглядит так:

  • в «красную» зону входят Выборгский, Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Лодейнопольский районы и Сосновый Бор.
  • В «желтую» ― Волховский, Кировский, Киришский, Тосненский, Подпорожский, Приозерский, Волосоовский, Лужский и Ломоносовский районы.
  • В «зеленую» ― Кингисеппский район.

В документе  прописаны нормы работы образовательных учреждений, в том числе проведение линеек в День знаний.

Торжественные мероприятия 1 сентября в «красной» зоне пройдут при определенных условиях:

  • не более 30 минут;
  • на открытом воздухе;
  • не более 120 учеников;
  • не более 120 родителей.

В «желтой» зоне условия те же, кроме количества участников:

  • разрешено не более 300 учеников и 300 родителей.

В «зеленой» — не более 500 учеников и 500 родителей. Взрослым ношение масок обязательно.

Ранее стало известно, что Ленинградская область продлевает ограничения по коронавирусу, принятые с 12 июля.

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