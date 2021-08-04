Температура в Петербурге окажется ниже климатической нормы на 2-3°

Сегодня регион останется в тыловой, холодной части циклона, центр которого переместится на Кольский полуостров. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха +19…+21°, по области +17…+22°. Ветер западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст.

Синоптик отмечает, что температурный фон окажется на 2-3° ниже климатической нормы.

Напомним, что в ночь со 2 на 3 августа, в Петербурге выпало почти две трети (около 60%) от месячной нормы осадков.