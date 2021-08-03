Суд в Петербурге отказался признать матерью сменившего пол отца двоих детей

О ходе дела и решении суда:

У мужчины (допустим, Евгений) и женщины (допустим, Мария) родились дети. Детям были выданы свидетельства о рождении. Мария скончалась. Евгений сделал операцию по смене пола и стал Евгенией, получив новые документы.

Евгения обратилась в районный отдел ЗАГС с требованием внести изменения в свидетельства о рождении детей, а именно: вписать ее как мать, а в графе отец поставить прочерк. В отделе ЗАГС Евгении отказали. Евгения подала заявление в суд.

Евгения указала, что является единственным законным представителем детей, однако во всех учреждениях, куда она вынуждена обращаться, от нее требуют документы, подтверждающие ее статус родителя. В связи с чем, она должна раскрывать информацию о своей личной жизни, что доставляет ей нравственные страдания.

Районный суд указал, что интересы детей превыше всего. Матерью была реальная, существующая женщина, и заменить ее в свидетельствах о рождении невозможно. Каждый ребенок имеет право знать своих биологических родителей и семейную (генетическую) историю, право на получение достоверной информации о личности родителей, а также право на общение с родственниками, в данном случае по линии матери. В случае же удовлетворения заявления данные о биологической матери детей исчезают. Довод заявительницы о том, что для подтверждения того факта, что она является законным представителем детей, ей необходимо будет каждый раз раскрывать свои персональные данные, представлять медицинскую справку, раскрывать тайны личной жизни, она будет подвергаться дискриминации, не является основанием для удовлетворения заявления, поскольку сохранение персональных данных, медицинской тайны и т.д. за счет нарушения прав детей недопустимо.

Районный суд Евгении отказал. Апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда согласилась с районным судом.