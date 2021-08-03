Смольный: кризисные центры для женщин должны появиться во всех районах Петербурга

В настоящее время стационарные убежища для женщин с детьми созданы в восьми районах — Василеостровском, Калининском, Красносельском, Кронштадтском, Московском, Невском, Петродворцовом и Центральном. В первом полугодии 2021 года помощь здесь получили 32 женщины и 51 ребенок, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

В планах властей Петербурга — открыть такие убежища в каждом районе города, чтобы «в случае возникшей кризисной ситуации женщина одна или с ребенком могла в любое время прийти и получить всю необходимую помощь специалистов, включая психологическую и юридическую поддержку».

«Главная задача специалистов — предоставить убежище и помочь преодолеть кризисную ситуацию, чтобы женщина чувствовала себя в безопасности и уверенной в завтрашнем дне. Считаем, что такая помощь должна быть максимально доступна и приближена к месту проживания. Более того, сейчас рассматривается возможность создания аналогичных кризисных центров для мужчин, поскольку видим такую потребность со стороны петербуржцев», — отметила Фидрикова.

Напомним, весной 2020 года «Кризисный центр для женщин» начал предоставлять «горячие койки» женщинам, жизнь которых в опасности и которым совсем некуда пойти. Петербурженки могли остановиться в отелях и в безопасной атмосфере прийти в себя. Но многие из них оставляли своих домашних животных у агрессоров — и теперь, за неимением возможности забрать их с собой, могут оставить кошек и собак на передержке сроком до двух месяцев у зоозащитников.