18+
  • Город
  • Город

Смольный: кризисные центры для женщин должны появиться во всех районах Петербурга

Кризисные центры для женщин должны появиться во всех районах Петербурга. Об этом заявила заместитель председателя Комитета по социальной политике Елена Фидрикова, ознакомившись в предложением Красногвардейского района по созданию стационарного убежища для женщин с детьми.

  • Фото: Shutterstock.com

     

В настоящее время стационарные убежища для женщин с детьми созданы в восьми районах — Василеостровском, Калининском, Красносельском, Кронштадтском, Московском, Невском, Петродворцовом и Центральном. В первом полугодии 2021 года помощь здесь получили 32 женщины и 51 ребенок, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

В планах властей Петербурга — открыть такие убежища в каждом районе города, чтобы «в случае возникшей кризисной ситуации женщина одна или с ребенком могла в любое время прийти и получить всю необходимую помощь специалистов, включая психологическую и юридическую поддержку».

«Главная задача специалистов — предоставить убежище и помочь преодолеть кризисную ситуацию, чтобы женщина чувствовала себя в безопасности и уверенной в завтрашнем дне. Считаем, что такая помощь должна быть максимально доступна и приближена к месту проживания. Более того, сейчас рассматривается возможность создания аналогичных кризисных центров для мужчин, поскольку видим такую потребность со стороны петербуржцев», — отметила Фидрикова.

Напомним, весной 2020 года «Кризисный центр для женщин» начал предоставлять «горячие койки» женщинам, жизнь которых в опасности и которым совсем некуда пойти. Петербурженки могли остановиться в отелях и в безопасной атмосфере прийти в себя. Но многие из них оставляли своих домашних животных у агрессоров — и теперь, за неимением возможности забрать их с собой, могут оставить кошек и собак на передержке сроком до двух месяцев у зоозащитников. 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты