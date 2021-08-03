Петербуржцы разбили зерновое поле под окнами дома на Софийской улице. Первый урожай соберут уже в августе!

О создании зернового поля на Софийской улице:

Глава округа Павел Швец ставит в приоритет сохранение природы в городе, поэтому в округе работает прекрасный ландшафтный архитектор Ирина Павлова. Вместе они создали экспериментальное поле со злаками, на котором посадили рожь, пшеницу и ячмень. Теперь в округе оставляют сныть, репейник, лопух и другие дикорастущие травы. Косят только обыкновенный газон, траву вдоль тропинок, у детских площадок и проездов. Все участки лугового разнотравья регулярно осматриваются, и если трава засохла, ее скашивают. Дальше предстоит объемная работа по присвоению части земель статуса лугового газона и изменению технологических карт.

Округ уделяет серьезное внимание просвещению. Ирина общается с жителями и рассказывает им про разнотравье, многолетние растения, уход и правила покоса. Павел и Ирина также провели курс по ландшафтному дизайну «Создай свой сад», по следам которого жители самостоятельно озеленили несколько дворов.

Такие изменения — колоссальный труд, ежедневное общение с жителями и подрядчиками. Как же повезло Петербургу, правда?