Петербуржцы разбили зерновое поле под окнами дома на Софийской улице. Первый урожай соберут уже в августе!

На Софийской улице в Петербурге появилось настоящее зерновое поле. Под руководством ландшафтного архитектора Ирины Павловой его разбили местные жители — теперь они выращивают подсолнухи, кукурузу, овес, ячмень и пшеницу. Первый урожай планируют собрать уже в середине августа.
Фонд «Зеленый Петербург»
О создании зернового поля на Софийской улице:
Глава округа Павел Швец ставит в приоритет сохранение природы в городе, поэтому в округе работает прекрасный ландшафтный архитектор Ирина Павлова. Вместе они создали экспериментальное поле со злаками, на котором посадили рожь, пшеницу и ячмень. Теперь в округе оставляют сныть, репейник, лопух и другие дикорастущие травы. Косят только обыкновенный газон, траву вдоль тропинок, у детских площадок и проездов. Все участки лугового разнотравья регулярно осматриваются, и если трава засохла, ее скашивают. Дальше предстоит объемная работа по присвоению части земель статуса лугового газона и изменению технологических карт.
Округ уделяет серьезное внимание просвещению. Ирина общается с жителями и рассказывает им про разнотравье, многолетние растения, уход и правила покоса. Павел и Ирина также провели курс по ландшафтному дизайну «Создай свой сад», по следам которого жители самостоятельно озеленили несколько дворов.
Такие изменения — колоссальный труд, ежедневное общение с жителями и подрядчиками. Как же повезло Петербургу, правда?
Как рассказала «Бумаге» одна из инициаторов проекта, штатный ландшафтный архитектор Ирина Павлова, главная цель проекта — образовательная. «Мы хотим, чтобы жители нашего муниципалитета имели возможность посмотреть и потрогать эти культуры. Чтобы их дети увидели, из чего, например, делают овсяную или перловую кашу. […] Аналогов этой инициативе нет в Петербурге. А может, даже и в Москве. […] Скорее всего, будем использовать [урожай] в декоративных целях — сделаем с детьми гербарии, которые можно забрать с собой в качестве сувениров», — поделилась она.
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