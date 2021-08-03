В центральной парадной доходного дома Станового отреставрировали тамбурную дверь

«В нашем доме очень много работы. Но я очень рад, что шаг за шагом удается не только поднимать коммунальное хозяйство с колен, но и возрождать оставшиеся предметы охраны и историческое наследие. В этом году мы должны также начать ремонт подвала, а также метлахской плитки в двух парадных. Ну и самое важное. Каждая победа вдохновляет на новые дела. Так шаг за шагом и восстановим наш город!» — поделился активист.

Напомним, ранее на двери доходного дома Станового на Мытнинской улице вернули утраченные скульптуры деревянных сов. Кроме того, в фасадный ансамбль вернулась столетняя деревянная дверь, которая была сняла и заменена на металлопластиковую 10 лет назад. Позже еще одну дверь, железную, заменили на входные створки из ясеня, вернули двери и на лицевой фасад здания, а также в парадную со стороны Старорусской и Мытнинской улиц.