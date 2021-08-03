Полумарафон «Северная столица» 8 августа пройдет в Петербурге

8 августа 2021 года в историческом центре Петербурга в четвертый раз пройдет полумарафон «Северная столица». Любители бега выйдут на старт, чтобы пробежать по центральным улицам. Участников мероприятия ждут две дистанции на выбор — 21,1 или 10 км. В рамках забега также состоится корпоративная эстафета: представители различных компаний смогут побороться за призовые места и престижный кубок. Организаторы отметили, что финишеры всех стартов получат необычные медали.

Как сообщает ТАСС, кроме наличия сертификата о вакцинации против COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста, потребуется соблюдение определенных мер предосторожности, чтобы принять участие в забеге.

«В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции организаторы будут соблюдать специальные меры. Все участники, зарегистрированные на СПБ полумарафон «Северная столица», должны предоставить сертификат о вакцинации COVID-19 или справку с отрицательным тестом на COVID-19 методом ПЦР. У всех присутствующих на мероприятии измерят температуру тела. Маски и перчатки будут обязательны для персонала и всех участников при входе в стартовый городок», — сказал один из организаторов мероприятия.

Кроме того, каждые три часа будет происходить замена средств индивидуальной защиты, а каждые два — дезинфекция контактных поверхностей. Заполнение стартовых кластеров будет поэтапным, с контролем количества людей и плотности. Зрителям рекомендовано воздержаться от поддержки на старте и финише.

Участники полумарафона пробегут один круг по историческому центру города и смогут полюбоваться главными достопримечательностями Петербурга. Старт и финиш обеих дистанций состоится на Дворцовой площади.

Отмечается, что на дистанции для всех участников будут организованы пункты питания и освежения, медицинская помощь. Для победителей полумарафона «Северная столица» предусмотрен денежный призовой фонд. Общая сумма призовых выплат составит 1 млн рублей.