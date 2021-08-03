В Петербурге опубликован проект планировки территории для продолжения коричневой линии метро до станции «Сосновая Поляна».
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Фото: пресс-служба Смольного
Проект постановления правительства об утверждении ППТ для участка «Казаковская» — «Сосновая Поляна» вывешен 3 августа. Сам проект планировки выполнен ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «СЕВЗАПИНЖТЕХНОЛОГИЯ» по заказу КРТИ. Протяженность участка составит 30,4 км, пропускная способность 40,8 тысячи человек в час, сообщает пресс-служба Смольного.
Ранее стало известно, почему Петербург отстает от Москвы по развитию метро. По мнению Максима Соколова, это связано со сложностью работ и бюджетными ограничениями.
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