Комплексы фотовидеофиксации за июль зафиксировали более 1 миллиона нарушений правил дорожного движения в Петербурге

1,2 миллиона (98%) от общего количества зафиксированных нарушений — это превышения скоростного режима. Второе и третье место в этом антирейтинге занимают движение по обочине (11,2 тысячи) и движение грузовых транспортных средств далее второй полосы (6,6 тысяч). Всего же с начала этого года дорожные комплексы зафиксировали уже более 3 миллионов нарушений правил дорожного движения, сообщают в пресс-службе Смольного.

К уже работающим 170 стационарным комплексам фиксации нарушений ПДД в июле добавилось 220 новых комплексов контроля скорости. Из-за этого количество стационарных фоторадарных комплексов в Петербурге увеличилось более чем в два раза.

Напомним, что проект реализуется совместно с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт‑Петербургу и Ленинградской области, установка нового оборудования происходит в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.