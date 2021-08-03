Услуги социального такси планируется расширить в Петербурге в следующем году

Как сообщает городской комитет по транспорту, в 2022 году комитет по транспорту планирует задействовать около 3 тыс. автомобилей, из которых порядка 50 будут оснащены средствами для транспортировки маломобильных групп населения.

Там уточнили, что только за первое полугодие 2021 года петербуржцы воспользовались услугой социального такси более 380 тыс. раз. Для специального транспортного обслуживания было подготовлено 2 250 обычных и 52 специально оборудованных транспортных средств.

На данный момент объявлен квалификационный отбор транспортных компаний на право предоставления услуги социального такси в 2022 году. Отбор проводится квалификационной комиссией с 1 августа по 31 октября 2021 года. Прием заявлений от транспортных организаций осуществляется в период со 2 августа по 15 сентября 2021 года включительно. Чтобы принять участие, в автопарке конкурсанта должно быть как минимум одно транспортное средство, оборудованное аппарелями или подъемниками для обеспечения проезда инвалидов.

Социальное такси — дополнительная мера социальной поддержки отдельных льготных категорий граждан, проживающих в Петербурге. Они оплачивают только часть стоимости услуг транспортных организаций. Оставшаяся часть — от 50% до 90% оплачивается из бюджета города. Поездка может быть совершена от социально значимых объектов к месту жительства и наоборот, а также между социально значимыми объектами.