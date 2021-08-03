Федеральные больницы Петербурга вернутся к обычному режиму работы

«Планируем к концу августа все федеральные медицинские организации вернуть к обычному режиму работы. У нас ежедневно осуществляется мониторинг числа свободных коек в инфекционных больницах, поэтому мы при благоприятном течении эпидситуации, уменьшении нагрузки на стационары естественно будем в опережающем темпе выводить их в обычный режим работы», — заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Как уточняют в ТАСС, всего в городе сейчас развернуто около 8 тыс. коек для пациентов с коронавирусом. Среди федеральных учреждений в этой работе задействованы Первый медицинский университет им. Павлова, Центр Алмазова, Северо-Западный государственный университет им. Мечникова, Военно-медицинская академия им. Кирова, НИИ фтизиопульмонологии, Северо-западный окружной научно-клинический центр им. Соколова, а также 442-й окружной военный клинический госпиталь.

По словам Лисовца, среди крупных городских медучреждений к плановой работе уже вернулись Мариинская больница, больница №2, а также больница Святителя Луки.

На вопрос, как долго еще нужно будет носить защитные маски, Лисовец ответил, что отмену масочного режима едва ли стоит ожидать раньше нового года.

«Ситуация еще не нормализовалась, потому что сейчас по ряду показателей, к примеру, по ежедневной госпитализации пациентов, мы достигли только уровня последней недели мая <…> Рассчитываем, что в ближайшее время мы выйдем к уровню августа прошлого года, когда у нас госпитализировали ежедневно менее 200 пациентов, но пока эта величина нами еще не достигнута. По итогам прошлой недели в среднем госпитализировали порядка 400 пациенто» — пояснил глава комитета.