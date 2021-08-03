Петербург ожидает облачная с прояснениями погода

Сегодня синоптическая ситуация в городе будет формироваться под влиянием тыловой, холодной части циклона, центр которого смещается на север Карелии. В регионе сохранится облачная с прояснениями погода, временами будут дожди, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха +19…+21°, по области +17…+22°. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Синоптик отмечает, что в Петербурге только за последние 12 часов (по данным на 6 часов утра) выпало 48 мм осадков, что составляет почти 2/3 от нормы августа (59%). Добавим, что из-за этого в городе было сильно затруднено движение.