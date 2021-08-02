На мокрых от дождя дорогах Петербурга пробки. В центре — 8 баллов

Как и прогнозировали синоптики, к вечеру в Петербург пришли дожди. На дорогах образовались пробки, в центре — 8 баллов.
-
Скриншот сервиса «Яндекс. Пробки»
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 19:00 практически весь центр Петербурга светится «красным». В центре города пробки достигли 8-и баллов. Дороги начнут разгружаться к 20:00 — к этому времени пробки достигнут 5-и баллов. После 21:00 ситуация снова окрасится в «зеленый» — обещают от трех баллов с постепенным снижением до одного.
Петербургские автомобилисты сообщают о ДТП в районе КАД.
По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь на 3 августа в Петербурге пройдут сильные, местами очень сильные дожди. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем прогреется до +18…+20, пройдут кратковременные дожди.
В среду, 4 августа, местами небольшой дождь. В ночное время суток +11…+13 градусов, днем +19…+21. В четверг, 5 августа, без существенных осадков. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +20…+22.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.