На мокрых от дождя дорогах Петербурга пробки. В центре — 8 баллов

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь на 3 августа в Петербурге пройдут сильные, местами очень сильные дожди. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем прогреется до +18…+20, пройдут кратковременные дожди.

В среду, 4 августа, местами небольшой дождь. В ночное время суток +11…+13 градусов, днем +19…+21. В четверг, 5 августа, без существенных осадков. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +20…+22.