Режим работы станции «Зенит» будет зависеть от матчей на «Газпром Арене»

«Мы должны исходить из принципов финансовой целесообразности. Северный павильон, который непосредственно примыкает к «Газпром Арене», в обычное время, скажем мягко, не пользуется популярностью. Поэтому южный павильон этой станции будет работать в обычном режиме, а северный будет подключаться только тогда, когда появляется пассажиропоток болельщиков или зрителей мероприятий, которые проводятся на стадионе», — рассказал вице-губернатор Петербурга Максим Соколов в интервью «Петербургскому дневнику».

Станции метрополитена «Беговая» и «Новокрестовская», которая теперь носит название «Зенит», открыли в мае 2018 года — в преддверии Чемпионата мира по футболу. Уже в июле в вестибюле начались протечки — очевидцы заметили, как по стенам в непосредственной близости от эскалаторов льется вода. В августе траволаторы на станции закрыли на ремонт. В сентябре, после проведения работ по восстановлению внешнего вида станции, от стен вновь начала отваливаться плитка.

За полгода с момента открытия на новых станциях нашли более тысячи дефектов. В январе 2019 года плитку в вестибюле станции метро «Зенит» полностью сняли и покрыли стены полиэтиленом. Предельным сроком сдачи назывался декабрь 2019 года. Вновь открыть станцию для пассажиров удалось только 10 июля 2021 года — за два дня до старта Чемпионата Европы по футболу.