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Режим работы станции «Зенит» будет зависеть от матчей на «Газпром Арене»

Режим работы станции петербургского метрополитена «Зенит» будет зависеть от матчей на стадионе «Газпром Арена». Так, северный павильон станции будет открыт только в случае большого потока болельщиков.

  • Фото со страницы Максима Соколова во ВКонтакте

«Мы должны исходить из принципов финансовой целесообразности. Северный павильон, который непосредственно примыкает к «Газпром Арене», в обычное время, скажем мягко, не пользуется популярностью. Поэтому южный павильон этой станции будет работать в обычном режиме, а северный будет подключаться только тогда, когда появляется пассажиропоток болельщиков или зрителей мероприятий, которые проводятся на стадионе», — рассказал вице-губернатор Петербурга Максим Соколов в интервью «Петербургскому дневнику».

Станции метрополитена «Беговая» и «Новокрестовская», которая теперь носит название «Зенит», открыли в мае 2018 года — в преддверии Чемпионата мира по футболу. Уже в июле в вестибюле начались протечки — очевидцы заметили, как по стенам в непосредственной близости от эскалаторов льется вода. В августе траволаторы на станции закрыли на ремонт. В сентябре, после проведения работ по восстановлению внешнего вида станции, от стен вновь начала отваливаться плитка

За полгода с момента открытия на новых станциях нашли более тысячи дефектов. В январе 2019 года плитку в вестибюле станции метро «Зенит» полностью сняли и покрыли стены полиэтиленом. Предельным сроком сдачи назывался декабрь 2019 года. Вновь открыть станцию для пассажиров удалось только 10 июля 2021 года — за два дня до старта Чемпионата Европы по футболу. 

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