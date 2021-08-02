Как рассказала «Собака.ru» член петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Анна Капитонова, крупный и цельный участок дореволюционного мощения обнаружили во время работ по благоустройству во дворе дома №46 по улице Марата. Под слоями асфальта оно хорошо сохранилось. Работы здесь ведут по заказу МО «Владимирский округ», согласно проекту, вместо асфальта здесь планируется уложить тротуарную плитку.

«Находка заинтересовала не только градозащитников, но и муниципальных депутатов, которые сами приняли участие в расчистке. Обнаружение мощения во дворах исторического центра, по мнению градозащитников, требует пересмотра методики ведения работ. В частности, устройство асфальта зачастую является более щадящим, так как не требует сильного заглубления в грунт», — отметила Капитонова.

Также член петербургского отделения ВООПИиК уверена: с каждой подобной находкой удается все больше узнать о дореволюционном благоустройстве дворов Петербурга. «Обнаруженное мощение находится на заднем дворе дома Семенова, то есть даже вторые и третьи хозяйственные дворы тоже мостили! Мощения не было только на улицах», — уточнила она в разговоре с «Бумагой».

Напомним, в июле дореволюционное мощение обнаружили в Петроградском районе — и также во время вскрытия асфальта. А ровно год назад за сохранность еще одного мощения боролись во дворе дома Семенова у Никольского собора. «Собака.ru» поговорила с исследователем города и автором блога об архитектурных деталях Петербурга, принимавшей активное участие в спасении мощения, Никой Артемьевой о том, в чем его ценность и может ли эта история изменить отношение к городским деталям.