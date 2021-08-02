В Петербурге загорелся ангар

В понедельник в Приморском районе Петербурга загорелся ангар площадью 450 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник информации.

«В каркасно-щитовом металлическом размером 15х30 метров ангаре происходит горение по всей площади», — говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила в МЧС в 11:14. Ангар расположен в Приморском районе на улице Большая Каменка рядом с Западным скоростным диаметром.

Впоследствии пожарные локализовали возгорание. «Пожар локализован, произошло полное обрушение кровли. Внутри ангара находится автомобиль», — сказала представитель ведомства.

Сведений о пострадавших нет. В тушении пожара участвуют 22 сотрудника МЧС и пять единиц спецтехники.