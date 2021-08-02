Международные соревнования по триатлону Ironman впервые прошли в Петербурге

«2500 участников, 113 километров, счастливые лица людей, преодолевших себя. Международные соревнования по триатлону Ironman впервые в России, впервые в Санкт-Петербурге. Дальше — больше, дальше — длиннее...Увидимся на Ironman-2022» — делится своими впечатлениями Борис Пиотровский.

Как сообщает ТАСС, россияне Илья Слепов и Кристина Кочеткова стали победителями международных соревнований по триатлону Ironman 70.3.

У мужчин всех возрастов первым финишную черту пересек Слепов с результатом 4 часа 14 секунд. Вторым — Денис Крестин с результатом 4:02.12, третьим — Алексей Никулин (4:04.04).

Среди женщин всех возрастов первой финишировала Кристина Кочеткова с результатом 4:29.31, второй — Дарья Чунарева (4:35.41), третьей — Юлия Антипина (4:44.11).

Среди мужчин-параспортсменов первым финишировал Леонид Тютин с результатом 5:19.43, лучшее время у женщин-параспортменок показала Ксения Выборных — 5:15.58. В эстафете лучшей стала российская команда Bolotov.lab — 4:05.29.

Отметим, что плавательный этап гонки прошел на Гребном канале — 1 900 м. Велоэтап дистанцией в 90,1 км прошел по Западному скоростному диаметру, а завершилось событие беговым этапом дистанцией 21,1км — двумя кругами по Крестовскому острову и Центральному парку культуры и отдыха им. Кирова на Елагином острове.